СК и прокуратура проверят сообщения об инвалиде в Казани, которая не может выйти на улицу из-за сломанных перил

Следственные органы СК России по Татарстану начали доследственную проверку по факту неудовлетворительных условий проживания пожилой женщины-инвалида первой группы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что пожилая женщина не может выйти на улицу третий месяц из-за сломанных перил лестницы подъезда. В ТСЖ на неоднократные обращения пенсионерки не реагируют.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратуре Казани поручено провести проверку информации о нарушении прав инвалида и при наличии оснований принять меры реагирования. Также будет дана правовая оценка работе управляющей компании.

СМИ на днях сообщали, что инвалид первой группы не может выйти из дома из-за отсутствия всего одного элемента перил лестницы подъезда — перила сломались в январе во время уборки снега дворниками. В ТСЖ женщине отказывали в установке, указывая на разные причины, включая проблемы с металлом.

Маргарита Головатенко