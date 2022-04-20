СК и прокуратура проверят сообщения об инвалиде в Казани, которая не может выйти на улицу из-за сломанных перил
Следственные органы СК России по Татарстану начали доследственную проверку по факту неудовлетворительных условий проживания пожилой женщины-инвалида первой группы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что пожилая женщина не может выйти на улицу третий месяц из-за сломанных перил лестницы подъезда. В ТСЖ на неоднократные обращения пенсионерки не реагируют.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратуре Казани поручено провести проверку информации о нарушении прав инвалида и при наличии оснований принять меры реагирования. Также будет дана правовая оценка работе управляющей компании.
СМИ на днях сообщали, что инвалид первой группы не может выйти из дома из-за отсутствия всего одного элемента перил лестницы подъезда — перила сломались в январе во время уборки снега дворниками. В ТСЖ женщине отказывали в установке, указывая на разные причины, включая проблемы с металлом.
комментарии