Новости общества

02:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СК и прокуратура проверят сообщения об инвалиде в Казани, которая не может выйти на улицу из-за сломанных перил

09:15, 20.04.2022 1
СК и прокуратура проверят сообщения об инвалиде в Казани, которая не может выйти на улицу из-за сломанных перил
Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы СК России по Татарстану начали доследственную проверку по факту неудовлетворительных условий проживания пожилой женщины-инвалида первой группы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что пожилая женщина не может выйти на улицу третий месяц из-за сломанных перил лестницы подъезда. В ТСЖ на неоднократные обращения пенсионерки не реагируют.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратуре Казани поручено провести проверку информации о нарушении прав инвалида и при наличии оснований принять меры реагирования. Также будет дана правовая оценка работе управляющей компании.

СМИ на днях сообщали, что инвалид первой группы не может выйти из дома из-за отсутствия всего одного элемента перил лестницы подъезда — перила сломались в январе во время уборки снега дворниками. В ТСЖ женщине отказывали в установке, указывая на разные причины, включая проблемы с металлом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    ТСЖ допрыгалось в этом случае
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также