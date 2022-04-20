Галимова прокомментировала возможное подорожание проезда в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала возможное подорожание проезда в Казани.



По ее словам, Госкомитет Татарстана по тарифам должен дать публичное разъяснение по ситуации и по тому, есть ли обоснование повышению стоимости проезда.

— Мы ориентируемся исключительно на ту аналитику, которую предоставляют. Мы не можем на основе собственных каких-то ощущений делать выводы, принимать тарифы или не принимать. Это делают люди, которые ответственные за это, они должны предоставить всю аналитику, в том числе правительству доложить относительно того, какое решение предстоит принять. А с точки зрения, какое оно должно приниматься, они должны публично сами об этом в СМИ обязательно сообщить, потому что это вопрос, который напрямую касается интересов жителей республики, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно проекту постановления, который разработал Госкомитет Татарстана по тарифам, в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани стоимость проезда за наличный расчет повысится до 36 рублей, а безналичный — до 31 рубля. При оплате транспортной картой один проезд обойдется в 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.

Софья Котенко