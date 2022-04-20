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Галимова прокомментировала возможное подорожание проезда в Казани

10:33, 20.04.2022 8
Галимова прокомментировала возможное подорожание проезда в Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала возможное подорожание проезда в Казани.

По ее словам, Госкомитет Татарстана по тарифам должен дать публичное разъяснение по ситуации и по тому, есть ли обоснование повышению стоимости проезда.

— Мы ориентируемся исключительно на ту аналитику, которую предоставляют. Мы не можем на основе собственных каких-то ощущений делать выводы, принимать тарифы или не принимать. Это делают люди, которые ответственные за это, они должны предоставить всю аналитику, в том числе правительству доложить относительно того, какое решение предстоит принять. А с точки зрения, какое оно должно приниматься, они должны публично сами об этом в СМИ обязательно сообщить, потому что это вопрос, который напрямую касается интересов жителей республики, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно проекту постановления, который разработал Госкомитет Татарстана по тарифам, в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани стоимость проезда за наличный расчет повысится до 36 рублей, а безналичный — до 31 рубля. При оплате транспортной картой один проезд обойдется в 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.

Софья Котенко
Общество Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Какая пространственная формулировка, не сильно лаконично, но такова работа пресс-секретарей. 1 рубль - терпимо.
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    Анонимно 20 апр
    1 рубль как мертвому припарка...надо на 10 минимум, по идеи
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  • Анонимно 20 апр
    Пропадает все преимущество транспортных карт при разовой оплате. Только если оптом покупать. Не к этому ли стремятся?
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    Анонимно 20 апр
    при разовой оплате и раньше не сильно выгодно наверное было?
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    Анонимно 20 апр
    по транспортной карте можно купить 100 поездок по 23 рубля, катайся сколько хочешь. А разовый проезд всегда дороже
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  • Анонимно 20 апр
    Интересно, они эти деньги на зарплаты водителям и кондукторам пустят? Или цены растут, а зарплаты те же? У простых людей, не к хозяев.
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  • Анонимно 20 апр
    Стоит ли огород городить - повышать стоимость проезда из-за одного рубля? К чему этот изощренный конферанс от пресс-секретаря? Все равно ведь повысите, удавитесь из-за 1 рубля, но поднимаете. Самим не смешно?
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  • Анонимно 20 апр
    На рубль еще терпимо, а вот если сразу на 5, тогда да, по кошельку ударит.
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