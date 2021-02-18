Стоимость проезда в транспорте за наличные в Казани повысится 1 марта

Стоимость проезда в общественном транспорте в Казани при оплате наличными вырастет с 1 марта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

С 1 марта при оплате наличными в автобусе, метро, троллейбусе и трамвае стоимость проезда составит 35 рублей. Цена проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней — 27 и 30 рублей.

Сейчас 56,6% казанцев оплачивают проезд транспортной картой. Для 38% пассажиров, относящихся к льготным категориям граждан, проезд обходится в 20 рублей, а для остальных 18,9% — в 27 рублей. Еще 18% пассажиров предпочитают расплачиваться банковской картой.

Фото: realnoevremya.ru

Повышение стоимости проезда за наличные связано с сокращением оборота наличных средств в общественном транспорте. Пассажиры в такой ситуации предпочитают оплачивать проезд по более выгодному тарифу. Перевозчики надеются, что оплата проезда в транспорте перейдет в безналичный расчет и станет прозрачной.

Напомним, соответствующее решение было принято накануне после согласования в Минюсте РТ.

Ольга Плешкова