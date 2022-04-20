Путин: Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась

Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

По его словам, трагедия в регионе заставила российское государство начать специальную военную операцию на Украине. Президент России выразил уверенность, что благодаря стране в Донбассе наступит мир, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Напомним, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. После этого Путин подписал с их главами, которые прибыли в Москву, договоры о сотрудничестве. Спустя несколько дней после признания ЛНР и ДНР, 24 февраля, президент России объявил о начале специальной военной операции.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза спецоперации. Министр отметил, что она направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально.

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Диана Жиленкова