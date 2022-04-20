Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Госдума России приняла в третьем чтении закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружений. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

— Документ был разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, — говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

Фото: duma.gov.ru

Согласно закону, правительство страны наделяется полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, которые используют его для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Обеспечить Вечные огни бесплатным газом поручил в феврале президент России Владимир Путин. Срок исполнения был установлен до 1 мая текущего года. Поставку газа необходимо организовать совместно с ПАО «Газпром».

Диана Жиленкова