Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Госдума России приняла в третьем чтении закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружений. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
— Документ был разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, — говорится на сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно закону, правительство страны наделяется полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, которые используют его для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.
Обеспечить Вечные огни бесплатным газом поручил в феврале президент России Владимир Путин. Срок исполнения был установлен до 1 мая текущего года. Поставку газа необходимо организовать совместно с ПАО «Газпром».
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