Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам первого в этом году совещания с членами правительства. Одно из них — обеспечение Вечных огней бесплатным газом.

Так, российским властям совместно с ПАО «Газпром» необходимо организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, которые находятся вне воинских захоронений.

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Срок исполнения — 1 мая текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.

На прошлой неделе Путин поручил проработать идею возобновления программы утилизации автомобилей. Так, из-за нехватки электронных компонентов растет стоимость товара.

Диана Жиленкова