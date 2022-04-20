Галимова рассказала о судьбе финского завода Huhtamaki в Елабуге

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о судьбе финского завода Huhtamaki на территории Елабуги.

— Они [Huhtamaki] сейчас как раз занимаются вопросом дальнейшей реализации и возможностями восполнить потерю одного из резидентов, — сказала она.

По ее словам, для всех, кто остается без работы, Минтруд (по данным на начало года) готов предложить порядка 40 тысяч вакансий. Она отметила, что речь идет о высококвалифицированных кадрах из инженерных отраслей, для которых в Елабуге открыто множество отечественных и зарубежных проектов.

— Завод же собрать, сложить в чемоданы и увести с собой невозможно. Это предприятие, которое фундаментально основано на территории особой экономической зоны «Алабуга», — подчеркнула Галимова.

Кроме того, руководитель пресс-службы главы республики добавила, что в Татарстане нет проблемы импорта в сфере производственного оборудования. По ее словам, регионы России имеют плотные горизонтальные связи, которые позволяют заменить зарубежные разработки отечественными аналогами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Компания Huhtamaki — ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. У компании числится около 700 работников в России. Напомним, 14 апреля финская компания решила прекратить все операции в этой стране.



«Huhtamaki считает, что нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — отметили в компании.



Максим Кокунин