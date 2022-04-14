Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki уходит с российского рынка — у компании есть завод в Татарстане

Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki решил прекратить все операции в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Производитель начал поиск покупателя для продажи своего бизнеса в России, в компании сочли нынешние условия препятствующими стратегии роста в стране.



«Huhtamaki считает, что нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — отметили в компании.

Фото: pxhere.com

Компания Huhtamaki — ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. У компании числится около 700 работников в России. У Huhtamaki есть заводы в подмосковной Ивантеевке и в Елабуге.

В начале марта еще одна компания, у которой имеется предприятие в Татарстане, объявила о приостановке работы. Американский автоконцерн Ford временно прекратил работу в России из-за спецоперации на Украине. Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге.



Татьяна Леухина