В Татарстане зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 248 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 136 225 случаев COVID-19.



По данным оперштаба России, за минувшие сутки в республике выздоровели 245 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 142 352 человек.

Умерли за весь период 1 953 заболевших, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко