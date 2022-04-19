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За сутки в Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения COVID-19

11:10, 19.04.2022
За сутки в Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрировано 142 107 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 135 977 человек, в том числе 245 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 949 человек, в том числе трое за сутки.

Фото: Максим Платонов

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