За сутки в Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрировано 142 107 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 135 977 человек, в том числе 245 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 949 человек, в том числе трое за сутки.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».