И.о зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам назначен Дмитрий Сапожников

Фото: скриншот видео youtube.com (архив)

И.о. заместителя главы Госкомитета Татарстана по тарифам назначен Дмитрий Сапожников, об этом стало известно на коллегии ведомства.

В 2018 году Сапожников вступил в должность руководителя исполкома Зеленодольского района. До этого Сапожников был председателем МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района».

В начале апреля этого года сменился заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по туризму — должность заняла Гульнара Сафина. Сафина является членом Совета по классификации гостиниц при Ростуризме, членом экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, членом экспертной группы «Трансформация делового климата» при Минэкономразвития России, членом «Опоры России».

Маргарита Головатенко