GT: отказ Байдена от посещения Украины демонстрирует ограниченность США

Отказ президента США Джо Байдена от поездки в Киев говорит об ограниченности возможностей Америки в разрешении конфликта, сообщается в материале газеты Global Times.



Автор публикации считает, что нерешительность американского лидера говорит в том числе о желании американской администрации использовать Украину ради военной прибыли.

Заявления Байдена о поездке в Киев обозреватель назвал «мыльной оперой» для демонстрации якобы поддержки Украины, сообщает RT.

Фото: pxhere.com

14 апреля Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в Киев. Перед его посадкой на президентский борт в штате Мэриленд журналисты поинтересовались, готов ли американский лидер отправить в Киев кого-либо из своей администрации. Байден сообщил, что пока решение на этот счет не принято.

Маргарита Головатенко