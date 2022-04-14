Джо Байден заявил о готовности поехать в Киев

Фото: скриншот видео (архив)

Президент США Джо Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в Киев. Об этом пишет «РИА Новости».

Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд журналисты поинтересовались него, готов ли американский лидер отправить в Киев кого-либо из своей администрации.

Байден уточнил, что пока решение на этот счет не принято. Один из корреспондентов спросил, готов ли тот сам поехать в Киев, американский лидер ответил утвердительно.

Фото: pixabay.com

В конце марта Байден заявил, что американские силы находятся в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО. По его словам, у США есть священное обязательство, согласно статье 5 устава НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса в полную силу своих коллективных возможностей. Он отмечал, что россияне — не враги США.



Татьяна Леухина