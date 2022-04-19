В Челнах прокуратура начала проверку содержания животных в зоопарке «Тулпар»

Прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов профильных ведомств проводит проверку информации о ненадлежащем содержании животных в зоопарке «Тулпар». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, проверит фактическое устранение нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок в организации. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РТ

Сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал работу челнинского зоопарка «Тулпар». Он возмутился состоянием здоровья животных и назвал зоопарк «концлагерем».

В декабре прошлого года глава экологического общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов сообщал, что челнинская конноспортивная школа «Тулпар» не получила лицензию на право осуществления деятельности зоопарка. В ходе прокурорской проверки обнаружили нарушения.

Татьяна Леухина