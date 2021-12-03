Челнинскому зоопарку отказали в получении лицензии
Челнинская конноспортивная школа «Тулпар» не получила лицензию на право осуществления деятельности зоопарка. Об этом рассказал глава экологического общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов.
По его словам, в ходе прокурорской проверки зоопарка обнаружили нарушения. Его необходимо расформировать. В нем содержались различные животные, в том числе страусы и львица. Последнюю уже увезли, передают «Челнинские известия».
В мае этого года челнинская прокуратура выявила нарушения правил содержания животных в передвижном зоопарке «Барс». В журнале наблюдений за животными отсутствовали обязательные данные об их физическом состоянии, кормлении и дрессировке и др.
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