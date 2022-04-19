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Депутат Госдумы назвал челнинский зоопарк концлагерем

18:57, 19.04.2022 1
Депутат Госдумы назвал челнинский зоопарк концлагерем
Фото: duma.gov.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал работу челнинского зоопарка «Тулпар». Поводом послужило распространенное в соцсетях видео с истощенными животными.

— Полуживой верблюд и осел, питающийся… коробкой. Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор. Зверей надо спасать, а организаторов этого концлагеря — привлекать к ответственности. Дно, — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Пользователи социальных сетей предполагают, что в зоопарке осел мог есть картонную коробку из-за недостатка пищи. Истощенных животных сняли на видео посетители учреждения.

В прошлом году в Челнах прокуратура выявила нарушения правил содержания животных в передвижном зоопарке «Барс». В журнале наблюдений отсутствовали обязательные сведения о физическом состоянии, кормлении и дрессировке местных обитателей. А кормовой рацион и режим питания не были утверждены.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    это ложь и фейк. Моя дочь и многие дети там занимаються.
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