Депутат Госдумы назвал челнинский зоопарк концлагерем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал работу челнинского зоопарка «Тулпар». Поводом послужило распространенное в соцсетях видео с истощенными животными.

— Полуживой верблюд и осел, питающийся… коробкой. Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор. Зверей надо спасать, а организаторов этого концлагеря — привлекать к ответственности. Дно, — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Пользователи социальных сетей предполагают, что в зоопарке осел мог есть картонную коробку из-за недостатка пищи. Истощенных животных сняли на видео посетители учреждения.

В прошлом году в Челнах прокуратура выявила нарушения правил содержания животных в передвижном зоопарке «Барс». В журнале наблюдений отсутствовали обязательные сведения о физическом состоянии, кормлении и дрессировке местных обитателей. А кормовой рацион и режим питания не были утверждены.

Диана Жиленкова