Медведев считает, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

Усиление НАТО у российских границ — уже не фигура речи и набор стандартных угроз. Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

В сегодняшней напряженной обстановке и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности государства. Это касается инновационных разработок, которые направлены на поддержание работоспособности страны, передает ТАСС.

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Важно наращивать систему, которая оснастит страну необходимым вооружением, считает он.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Он уточнял, что на восточном фланге НАТО — 40 тысяч солдат альянса, тогда как до начала специальной военной операции России их было в десять раз меньше.



Татьяна Леухина