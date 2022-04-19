Медведев считает, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО
Усиление НАТО у российских границ — уже не фигура речи и набор стандартных угроз. Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
В сегодняшней напряженной обстановке и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности государства. Это касается инновационных разработок, которые направлены на поддержание работоспособности страны, передает ТАСС.
Важно наращивать систему, которая оснастит страну необходимым вооружением, считает он.
В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Он уточнял, что на восточном фланге НАТО — 40 тысяч солдат альянса, тогда как до начала специальной военной операции России их было в десять раз меньше.
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