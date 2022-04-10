Столтенберг заявил о продолжении укрепления НАТО на восточном фланге

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией.



— Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — приводит его слова RT.

Столтенберг выразил надежду, что лидеры НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде, который пройдет в июне.

Генсек НАТО отметил, что сейчас на восточном фланге НАТО — 40 тысяч солдат альянса, тогда как до начала специальной военной операции России их было в десять раз меньше.

Фото: wikipedia.org

Столтенберг в конце марта утверждал, что ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт НАТО с Россией. Тогда же альянс объявлял об усилении своего восточного крыла.

Маргарита Головатенко