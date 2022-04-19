Часть компаний Поволжья остановила подбор новых сотрудников

В Приволжском Федеральном округе треть компаний (33%) внепланово снизила подбор новых сотрудников, а 14% остановила найм, сообщили в службе исследований hh.ru.



8% компаний увеличили подбор, еще 34% заявили, что в этом вопросе их планы не подвергались изменениям. Остальные сообщили, что решение пока не принято.

23% работодателей сообщили, что с началом нынешнего кризиса в их компаниях стало меньше сотрудников, 59% отметили, что количество работников не изменилось, а 17% сообщили, что сотрудников стало больше.

Если говорить о прогнозах, то 30% компаний ПФО предполагают сокращение числа работников до конца этого года. 28% считают, что все останется без изменений, еще 27% считают, что количество сотрудников прибавится.

Большинство работодателей Поволжья (77%) отметили, что оплата труда сотрудников не изменилась. В каждой десятой компании сообщили об увеличении зарплат, еще 13% — об уменьшении.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко