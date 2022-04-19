В Татарстане лесокультурный сезон стартует с опозданием на 10 дней

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане лесокультурный сезон в этом году стартует после 25 апреля, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.



По его словам, открытие сезона 25 апреля — на десять дней позднее, чем в прошлом году. Это произошло из-за большого количества осадков и медленного таяния снега.

Кузюров отметил, что такое изменение не критично: почва не будет страдать от недостатка влаги.

Фото: realnoevremya.ru

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», что выпадение снега может повлиять на работу аграриев:

— Так как в этом году было достаточно много снега и теплая зима, то на почве может наблюдаться такое явление, как снежная плесень. Такое повторное выпадение снега, такое избыточное увлажнение, оно может несколько отодвинуть начало посевных работ, — сказал он.

Маргарита Головатенко