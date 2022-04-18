Рекордные осадки, снежная плесень: что происходит с погодой в Казани

Фото: Максим Платонов

«За всю историю метеонаблюдений такого не было»

Казань вновь переживает снежный период — вчера в столице Татарстана выпало 15 миллиметров осадков. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», когда они закончатся и чего ждать аграриям.

— У нас за 17 дней апреля выпало более 60 миллиметров осадков, что представляет собой две месячные нормы. За всю историю метеонаблюдений такого не было. Были подобные случаи в 2011-м, когда у нас выпадало за первые две недели [апреля] около 45 миллиметров, но больше таких осадков в этом месяце не наблюдалось, — сообщил Аухадеев.

Однако в апрельском снеге ничего необычного нет — например, в том же 2011-м снег выпадал 24 апреля.

Тимур Аухадеев: «У нас за 17 дней апреля выпало более 60 миллиметров осадков, что представляет собой две месячные нормы». Фото: kzn.ru

— В ближайшее время сохранится циклонический характер погоды. Что это значит? Это облачная погода, и, таким образом, у нас дневной прогрев не будет таким интенсивным. В ближайшие несколько дней этого (таяния снега, — прим. ред.) ждать не стоит. И кроме того, завтра, во вторник, сохраняется высокая вероятность осадков, — отметил эксперт и добавил, что осадки в том числе могут быть в виде мокрого снега — это зависит от времени суток. Но несмотря на это, ожидается, что снега на метеоплощадках не будет уже к концу недели — так как днем будет около +10 градусов.

«Повторное выпадение снега может несколько отодвинуть начало посевных работ»

Затронул Аухадеев и тему работ в полях, которые уже начались на юго-востоке — речь о внесении удобрений.

— Так как в этом году было достаточно много снега и теплая зима, то на почве может наблюдаться такое явление, как снежная плесень. Такое повторное выпадение снега, такое избыточное увлажнение, оно может несколько отодвинуть начало посевных работ, — заявил он.

Говоря о температуре воздуха, доцент заявил, что она чуть ниже климатической нормы — составляет около +7 градусов, а у нас среднесуточная на градус меньше.

— Потеплеет тогда, когда сменится характер погоды, когда у нас сменится барическое образование. Но точно никто этого не скажет. В конце этой недели, во всяком случае, у нас вероятность осадков будет вообще нулевая, — отметил он.

Говоря о температуре воздуха, доцент заявил, что она чуть ниже климатической нормы — составляет около +7 градусов, а у нас среднесуточная на градус меньше. Фото: Максим Платонов

Большая часть России еще завалена снегом

Под снегом оказалась не только Казань — как сообщил сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в настоящее время снежный покров не сошел еще на 80% территории России. По его словам, снег лежит, «причем плотно», на территории Москвы. Его еще много в Северо-Западном федеральном округе — от 14 до 40 см, на Урале — 30—50 см, а еще в Приволжском федеральном округе — 14 см. Такая ситуация сохранится до конца недели, сообщил Вильфанд.

Повезло Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, где снег уже сошел. Нет его и на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов, а также Сибири.

В настоящее время снежный покров не сошел еще на 80% территории России. Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра на завтра, в Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде дождя. Ночью на севере республики возможен и мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман и гололед. В ночные часы температура воздуха составит от -1 до +4 градусов (в южных и восточных районах до +8), в дневные — от +5 до +10 (в южных и восточных районах до +15).

Дарья Пинегина, Маргарита Головатенко