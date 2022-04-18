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Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского

22:38, 18.04.2022
Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского
Фото: realnoevremya.ru (архив) (на фото — Азат Зяббаров)

Президент России Владимир Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Награда вручается за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте документа.

Также государственной награды удостоился заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова наградили орденом «Дуслык». Награду вручили за значительный вклад в развитие судебной системы Татарстана и многолетнюю плодотворную работу.

В конце февраля президент России Владимир Путин своим указом присвоил спортсменам, занявшим призовые места на зимних Олимпийских играх в Пекине, государственные награды. Их удостоились и представители Татарстана.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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