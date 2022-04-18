Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Награда вручается за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте документа.
Также государственной награды удостоился заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
На прошлой неделе председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова наградили орденом «Дуслык». Награду вручили за значительный вклад в развитие судебной системы Татарстана и многолетнюю плодотворную работу.
В конце февраля президент России Владимир Путин своим указом присвоил спортсменам, занявшим призовые места на зимних Олимпийских играх в Пекине, государственные награды. Их удостоились и представители Татарстана.
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