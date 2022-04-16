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Председателя Верховного суда Татарстана наградили орденом «Дуслык»

09:58, 16.04.2022
Председателя Верховного суда Татарстана наградили орденом «Дуслык»
Фото: realnoevremya.ru

Председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова наградили орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, награда вручается за значительный вклад в развитие судебной системы Татарстана и многолетнюю плодотворную работу.

Фото: realnoevremya.ru

В марте президент России Владимир Путин назначил новых судей Верховного суда республики. Ими стали Илзида Каримова и Вадим Шарифуллин. Также судьей Вахитовского районного суда Казани назначили Елену Фахрутдинову, Зеленодольского городского суда — Дарью Дроздову. А председателем Ютазинского районного суда стала Чулпан Зайнуллина.

Недавно Минниханов наградил орденом «Дуслык» олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву. А маме спортсменки вручили медаль «100 лет образования ТАССР».

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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