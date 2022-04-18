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Татарстанские прыгуны в воду завоевали четыре медали в Минске

18:40, 18.04.2022
Татарстанские прыгуны в воду завоевали четыре медали в Минске
Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

С 11 по 16 апреля 2022 года в Минске прошли соревнования по прыжкам в воду «Открытый Кубок Беларуси». Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали четыре медали.

Никита Шлейхер занял первое место в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, а также в командном турнире. Александр Белевцев выиграл серебро в прыжках с 10-метровой вышки.

В воскресенье ватерполисты «Синтеза» обыграли астраханский «Динамо СШОР» в матче предварительного этапа Кубка России по водному поло. Игра в Рузе завершилась со счетом 14:8.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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