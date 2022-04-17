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«Синтез» обыграл астраханский «Динамо СШОР»

17:39, 17.04.2022
«Синтез» обыграл астраханский «Динамо СШОР»
Фото: sintez-kazan.ru

Ватерполисты «Синтеза» обыграли астраханский «Динамо СШОР» в матче предварительного этапа Кубка России по водному поло. Игра в Рузе завершилась со счетом 14:8 (4:2, 5:3, 3:1, 2:2).

Мячи за «Синтез» забросили: Сергей Лисунов (4), Адель Латыпов (2), Николай Лазарев (2), Игорь Бычков (2), Никита Деревянкин (1), Эмиль Зиннуров (1), Роман Шепелев (1), Артем Одинцов (1).

Свой следующий и заключительный поединок в Рузе казанская команда проведет завтра, 18 апреля. «Синтез» сыграет против «Штурма-2002».

В марте казанский «Синтез УОР» в третьем поединке серии в Рузе против «Штурма-2002» победил со счетом 13:12.

Татьяна Леухина
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