«Синтез» обыграл астраханский «Динамо СШОР»
Ватерполисты «Синтеза» обыграли астраханский «Динамо СШОР» в матче предварительного этапа Кубка России по водному поло. Игра в Рузе завершилась со счетом 14:8 (4:2, 5:3, 3:1, 2:2).
Мячи за «Синтез» забросили: Сергей Лисунов (4), Адель Латыпов (2), Николай Лазарев (2), Игорь Бычков (2), Никита Деревянкин (1), Эмиль Зиннуров (1), Роман Шепелев (1), Артем Одинцов (1).
Свой следующий и заключительный поединок в Рузе казанская команда проведет завтра, 18 апреля. «Синтез» сыграет против «Штурма-2002».
В марте казанский «Синтез УОР» в третьем поединке серии в Рузе против «Штурма-2002» победил со счетом 13:12.
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