ВГТРК, Первый канал, Радио дом «Останкино» заявили о приостановке членства в ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» заявили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вещателей.

По их словам, решение зрело последние годы. Происходило это по мере нарастания политизированности в деятельности организации.

Роскомнадзор вчера частично ограничил доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.

Согласно данным ведомства, Facebook (ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», информагентства «РИА Новости», а также интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Дарья Акимова