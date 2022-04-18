Из Единого реестра проблемных объектов по Татарстану исключили казанский ЖК «Жардин»

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Казанский ЖК «Жардин» исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану. Оставшиеся в списке долгострои планируют ввести в эксплуатацию в этом году. В правах восстановят порядка 460 обманутых дольщиков, сообщает республиканский Фонд поддержки дольщиков.

Например, в реестре находятся казанские ЖК «Мелодия» и «Поколение», а также паркинг ЖК «МЧС». Продолжается работа по исключению из ЕРПО блоков А и Б дома №23 на проспекте Вахитова в Нижнекамске.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана (ЖК «Жардин»)

Отмечается, что Фонд поддержки дольщиков Татарстана также занимается восстановлением прав пострадавших граждан ЖК «Золотая середина». Для них построят два компенсационных дома на улицах Гареева и Аграрной в Казани.

Напомним, ЖК «Жардин» ввели в эксплуатацию в конце марта. Соответствующее разрешение выдал исполком города. В правах восстановлены 30 дольщиков.

Диана Жиленкова