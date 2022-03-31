В Казани ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Жардин» — в правах восстановлены 30 дольщиков

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Исполком Казани выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Жардин». В правах восстановлены 30 дольщиков. В скором времени им передадут 30 квартир, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

Общая площадь пятиэтажного дома, расположенного на улице Аэропортовской, составляет 3,9 тысячи кв. м, жилая — 1,8 тысячи кв. м. Также здание оборудовано подземной парковкой на 28 машино-мест. На придомовой территории есть детская площадка и зоны отдыха.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Итоговая проверка ЖК «Жардин» завершилась 17 марта. Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Строительство дома началось в 2019 году. Сроки завершения строительства были нарушены, дом внесли в Единый реестр проблемных объектов. В конце прошлого года работы на объекте возобновились и были завершены силами застройщика.

Диана Жиленкова