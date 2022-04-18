Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело по факту гибели пенсионерки под колесами троллейбуса

Фото: Госавтоинспекция Казани

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя троллейбуса, под колесами которого погибла 72-летняя женщина. Дело направлено в Приволжский районный суд города, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент случился утром 22 января 2022 года. По версии следствия, при посадке пассажиров на остановке около дома №4 на улице Кулагина водитель троллейбуса не убедился, что все пассажиры покинули салон. В этот момент дверьми зажало пенсионерку, а троллейбус поехал. Потерпевшую проволокло за транспортом, после чего она оказалась под его колесами. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

Фото с места происшествия. Автор: Госавтоинспекция Казани

Обвиняемый, 40-летний гражданин Таджикистана, не вызвал скорую помощь и полицию и скрылся с места ДТП. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Свою вину водитель признал частично. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, что после происшествия в казанском МУП «Метроэлектротранс» уверяли, что водитель проконтролировал выход пассажиров, в салоне оставалось два человека. Он закрыл двери и поехал, просматривая левую сторону. На предприятии предположили, что пенсионерка обнаружила, что забыла сумку, и вернулась к троллейбусу. В это время водитель уже начал перестраиваться на левую полосу, поэтому вправо не смотрел. Женщина поскользнулась и упала под переднее колесо троллейбуса.



Татьяна Демина