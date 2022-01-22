«Метроэлектротранс» о смертельном ДТП в Казани: пенсионерка упала под переднее колесо троллейбуса

Фото: Госавтоинспекция Казани

В МУП «Метроэлектротранс» поделились подробностями смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром в Казани на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.

— Водитель проконтролировал, что пассажиры вышли, в салоне оставалось еще два человека, закрыл двери и начал движение, просматривая левую сторону, — говорится в сообщении.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Предположительно, пенсионерка обнаружила, что забыла сумку, и вернулась к троллейбусу. В это время водитель уже начал перестраиваться на левую полосу, поэтому вправо не смотрел. Женщина поскользнулась и упала под переднее колесо троллейбуса.

В МВД по РТ выдвинули другую версию: пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого, протащил ее несколько метров и продолжил движение.



Диана Жиленкова