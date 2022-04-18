Президент России поручил ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях

Президент России Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях. Речь идет также о национальных валютах государств, которые страна признает надежными деловыми партнерами.

— Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами, — заявил глава государства.

Путин обратил внимание, что санкции, которые ввели недружественные страны против России, «повлияли на возможности отечественного бизнеса». В частности, возникли логистические трудности и появились препятствия для проведения расчетов, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе Путин сообщил, что Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах. Подготовку валютного рынка страны к этому он назвал стратегической задачей.

Напомним, в конце марта Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Они должны оплачивать голубое топливо в рублях.



Татьяна Демина