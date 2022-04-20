В Казани осужден владелец задымившегося теплохода с пассажирами

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

К уголовному штрафу в 60 тысяч рублей приговорил Кировский райсуд Казани 32-летнего Александра Борисова, владельца теплохода «Трио». Он полностью признал вину в преступном риске жизнями пассажиров при выводе в рейс неисправного судна, сообщает о результате процесса журналист «Реального времени».



Дело судовладельца было рассмотрено за один день, в особом порядке. В прениях представитель прокуратуры предлагал наказать его штрафом в 100 тысяч.

фото Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК

Согласно приговору, 22 июля 2021 года осужденный осуществлял перевозку 44 пассажиров с причала яхт-клуба в Аракчино до 1304 км реки Волга. Во время рейса двигатель теплохода «Трио» вышел из строя и задымился. Самостоятельное движение судно продолжить не смогло. Чтобы отбуксировать неисправный теплоход к берегу и высадить пассажиров, понадобилась помощь другого водного транспорта. Следствие показало — в рейс теплоход вышел в неисправном состоянии, без разрешения на эксплуатацию и при некомплекте средств спасения.

Детали резонансного дела — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».