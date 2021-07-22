Соцсети: на Волге напротив Храма всех религий задымился теплоход

На Волге напротив Храма всех религий задымился теплоход. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале Mash Iptash.

Отмечается, что черный дым с запахом гари пошел после того, как командир пытался завести судно. На борту находились 44 пассажира — были вызваны спасатели. Экипаж судна уверял, что все под контролем и паниковать не стоит. Пассажиров доставили на сушу.

В июне в районе острова Поджабный в Самаре затонул речной теплоход «Барракуда». Судно затонуло при буксировке земснаряда. На место для обследования акватории были направлены специалисты поисково-спасательной службы Самарской области и Центра ГИМС ГУ МЧС России. Пострадавших нет.



Алексей Нечаев