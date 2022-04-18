В России выявили 9 434 случая заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 9 434 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 084 151 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 324 человека, всего выздоровевших — 17 390 465 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 213 россиян, всего от инфекции скончались 373 713 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 10 263 новых случая заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко