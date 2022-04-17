В России выявили 10 263 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зарегистрировали 10 263 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 074 717 жителей страны.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 1 454 человека. Всего выздоровел 17 376 141 россиянин, в том числе 16 496 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 233 заболевших. Всего от инфекции скончались 373 500 граждан России.

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки проведено 205 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 288,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.



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Диана Жиленкова