В России выявили 10 263 новых случая заболевания COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 10 263 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 074 717 жителей страны.
По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализированы еще 1 454 человека. Всего выздоровел 17 376 141 россиянин, в том числе 16 496 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 233 заболевших. Всего от инфекции скончались 373 500 граждан России.
За сутки проведено 205 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 288,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.
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