В Челнах автоинспекторы изъяли полтора килограмма наркотиков — их собирались сбыть в Уфе

Фото: МВД по Татарстану

В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» инспекторы ГИБДД остановили иномарку для проверки документов. В салоне находились водитель — 36-летний житель Ленинградской области и пассажир — 35-летний мужчина.



Полицейские в ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом массой 1,5 кг — дальнейшая экспертиза показала, что это были наркотики синтетического происхождения. Два свертка были спрятаны в пачку из-под сигарет, еще один находился в багажнике в сумке.

Мужчин задержали. Водитель пояснил, что устроился курьером по перевозке наркотических средств. Он забрал оптовую закладку во Владимирской области, как ему указал оператор. Запрещенное вещество собирались отвезти в Уфу для последующего сбыта. Пассажир знал о целях поездки, установили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Недавно в Набережных Челнах инспекторы ДПС обнаружили у двух жителей Санкт-Петербурга более 20 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.

Маргарита Головатенко