В Челнах у двух жителей Санкт-Петербурга обнаружили более 20 кг наркотиков

В Набережных Челнах инспекторы ДПС обнаружили у двух жителей Санкт-Петербурга более 20 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.

Согласно данным МВД по Татарстану, наркотики обнаружили в машине задержанных. За рулем иномарки был 22-летний житель Санкт-Петербурга, а на пассажирском сиденье находился его 21-летний приятель. Автомобиль был остановлен для проверки документов.

Фото: realnoevremya.ru

В нем инспекторы ДПС нашли 40 полимерных свертков с содержимым светлого цвета. По результатам исследования изъятое вещество общей массой более 20 кг являлось мефедроном. Свою вину задержанные признали. Они рассказали, что наркотики приобрели в Брянске и направлялись в Новосибирск для их сбыта, передает ТАСС.

Недавно в Казани задержали семейную пару по подозрению в распространении наркотиков. Супруги хранили запрещенные вещества в гаражном боксе. Там сотрудники полиции нашли и изъяли 441,57 грамма мефедрона и 19,3 грамма наркотика синтетического происхождения.

Диана Жиленкова