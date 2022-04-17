Определился соперник УНИКСа по плей-офф Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС сыграет с саратовским «Автодором» в матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. Пары опубликованы на сайте лиги.

Всего в четвертьфинал турнира вышли восемь команд. Московский ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом», петербургский «Зенит» — с красноярским «Енисеем», краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Пармой».

Фото: unics.ru

На прошлой неделе казанский УНИКС в завершающей игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл саратовский «Автодор» со счетом 103:67.

Татьяна Леухина