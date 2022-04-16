ВС России сбили в районе Одессы украинский самолет с партией западного оружия
ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Инцидент произошел в районе Одессы. Также ВС России сбили над населенными пунктами Лозовая и Веселая два украинских беспилотника.
По данным военного ведомства, высокоточные ракеты поразили 15 объектов противника в районах семи населенных пунктов, передает «РИА Новости».
Сегодня Минобороны России сообщило, что потери ВСУ, нацгвардии Украины и иностранных наемников на 16 апреля составляют 23 367 человек. Потери украинской группировки в Мариуполе составили более 4 тысяч человек. Отдельно отмечалось, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», иностранных наемников и ВСУ.
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