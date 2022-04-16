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ВС России сбили в районе Одессы украинский самолет с партией западного оружия

20:59, 16.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
ВС России сбили в районе Одессы украинский самолет с партией западного оружия
Фото: скриншот видео Минобороны России

ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Инцидент произошел в районе Одессы. Также ВС России сбили над населенными пунктами Лозовая и Веселая два украинских беспилотника.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным военного ведомства, высокоточные ракеты поразили 15 объектов противника в районах семи населенных пунктов, передает «РИА Новости».

Сегодня Минобороны России сообщило, что потери ВСУ, нацгвардии Украины и иностранных наемников на 16 апреля составляют 23 367 человек. Потери украинской группировки в Мариуполе составили более 4 тысяч человек. Отдельно отмечалось, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», иностранных наемников и ВСУ.

Татьяна Леухина
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