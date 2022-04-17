В России перевозчики не планируют менять цены на проезд в пригородных поездах

В России компании-перевозчики не будут изменять цены на проезд в поездах пригородного сообщения в 2022 году. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Для людей с инвалидностью, тружеников тыла, ветеранов труда и других, входящих в категорию федеральных льготников, проезд остается бесплатным в пригородных поездах. Все региональные льготы тоже сохраняются, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани изменится график движения пригородных поездов в связи с переходом на летний режим работы. Также в Татарстане сократится маршрут следования пригородного поезда №6372 сообщением Бурундуки — Албаба. Это связано с ремонтными работами на участке Ключи — Каратун.



Татьяна Леухина