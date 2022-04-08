В Казани пригородные поезда начнут курсировать по летнему графику

В Казани изменится график движения пригородных поездов в связи с переходом на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Назначаются следующие электрички:

С 15 апреля по 9 октября по пятницам, субботам и воскресеньям поезд №6383 Казань — Йошкар-Ола. Он будет отправляться в 14.18, прибывать в 17.45;

С 16 апреля по 10 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам поезд №6382 Йошкар-Ола — Казань. Он будет отправляться в 7.43, прибывать в 11.05;

С 30 апреля по 25 сентября по субботам и воскресеньям поезд №6001 Казань — Тюрлема. Он будет отправляться в 8.05, прибывать в 9.45;

Со 2 мая по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6001 Казань — Свияжск. Он будет отправляться в 8.05, прибывать в 9.18;

Со 2 мая по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6431 Арск — Казань. Он будет отправляться в 19.32, прибывать в 21.13;

Со 2 мая по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6431 Казань — Арск. Он будет отправлять в 12. 24, прибывать в 15.01.

Со 2 мая по 30 сентября выводится из расписания пригородный поезд № 6434 Казань — Арск (отправление — в 13.14, прибытие — в 14.52).

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Также продлевается маршрут следования некоторых пригородных поездов:

С 30 апреля по 30 сентября поезд №6420 Казань — Кукмор будет следовать до станции Вятские Поляны (отправление — в 6.04, прибытие — в 9.08);

С 30 апреля по 30 сентября поезд №6425 Кукмор — Казань будет следовать от станции Вятские Поляны (отправление — в 11.53, прибытие — в 15.04).

На этой неделе сообщалось, что в Татарстане сократится маршрут следования пригородного поезда №6372 сообщением Бурундуки — Албаба. Это связано с ремонтными работами на участке Ключи — Каратун. На участке Бурундуки — Буа поезд выводится из расписания и будет следовать сообщением Буа — Албаба. Он отправится со станции Буа в 4.41, прибудет на станцию Албаба в 6.22.



Татьяна Леухина