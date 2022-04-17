Защитник «Рубина» Тальби рассказал, почему остался в России

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби объяснил, почему остался в клубе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он уточнил, что решение продолжить играть за казанский клуб — его выбор.

— С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. «Рубин» дал мне многое — это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников.

Фото: vk.com/fcrk

Тальби напомнил, что его контракт рассчитан на три года. «Летом будем оценивать, что для нас будет лучше», — отметил спортсмен.

После начала спецоперации России на Украине казанский «Рубин» начали покидать легионеры. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждала, как казанцы будут доигрывать сезон, если в составе останутся только россияне.

Татьяна Леухина