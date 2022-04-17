В Минспорта Татарстана заявили, что вопрос с назначением главного тренера «Ак Барса» уже решен

Вопрос с назначением Олега Знарка на пост главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс» уже решен. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Слышал, что там все решено, что об этом (назначении Знарка) официально объявят на следующей неделе. Вопрос, по-моему, уже решен, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: ak-bars.ru

По мнению Леонова, Знарок поменяет стиль игры и встряхнет команду.

Главный тренер Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб покинули клуб «Ак Барс» на этой неделе. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отмечал, что нового тренера назначат до 1 мая.



Спортивная редакция «Реального времени» ранее рассуждала, кто может стать главным тренером казанского клуба. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина