Дмитрий Квартальнов покидает «Ак Барс»

Главный тренер Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб покидают казанский клуб «Ак Барс». Об этом сообщается на сайте команды.

Нового главного тренера назначат до 1 мая, заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году. В марте он заявлял, что готов оставить свой пост после серии поражений «Ак Барса» омскому «Авангарду».



Спортивная редакция «Реального времени» рассуждала, кто может стать главным тренером казанского клуба. Подробности — в материале интернет-газеты.