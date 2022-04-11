Дмитрий Квартальнов покидает «Ак Барс»
Главный тренер Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб покидают казанский клуб «Ак Барс». Об этом сообщается на сайте команды.
Нового главного тренера назначат до 1 мая, заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году. В марте он заявлял, что готов оставить свой пост после серии поражений «Ак Барса» омскому «Авангарду».
Спортивная редакция «Реального времени» рассуждала, кто может стать главным тренером казанского клуба. Подробности — в материале интернет-газеты.СпортХоккей Татарстан
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