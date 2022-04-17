В Одинцове пожилой мужчина застрелил спасателя во время работ по вскрытию квартиры
В Одинцове спасатель погиб от огнестрельного ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове. Пострадавший погиб. Стрелок после этого продолжал вести огонь из окна.
Источник в экстренных службах уточнил, что погибший спасатель работал в Мособлпожспасе. В отношении 80-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Но владелец квартиры выстрелил в него.
На этой неделе у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный расстрелял автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет. Выстрелы производились из травматического оружия. Один человек скончался от ранений в грудь, двое находятся в больнице.
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