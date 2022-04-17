В Одинцове пожилой мужчина застрелил спасателя во время работ по вскрытию квартиры

В Одинцове спасатель погиб от огнестрельного ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове. Пострадавший погиб. Стрелок после этого продолжал вести огонь из окна.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Источник в экстренных службах уточнил, что погибший спасатель работал в Мособлпожспасе. В отношении 80-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве.



По данным следствия, сотрудник МЧС позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь альпинисту, находившемуся снаружи дома на тросе. Но владелец квартиры выстрелил в него.

На этой неделе у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный расстрелял автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет. Выстрелы производились из травматического оружия. Один человек скончался от ранений в грудь, двое находятся в больнице.



Татьяна Леухина