Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской погранслужбы к убийству россиян

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих, сообщает СК РФ.



По информации Следкома, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих.

СК поручено провести все необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством и незамедлительно возбудить уголовное дело.

— Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении 8 лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса, — заключили в СК.

В Следственном комитете России проведут проверку в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию против российских военных. Призывы к насилию прозвучали в эфире телеканала «Украина 24».

Маргарита Головатенко