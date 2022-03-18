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Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской погранслужбы к убийству россиян

10:43, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской погранслужбы к убийству россиян
Фото: kremlin.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих, сообщает СК РФ.

По информации Следкома, глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором призвал к кровавым расправам над женами, детьми и родителями российских военнослужащих.

СК поручено провести все необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством и незамедлительно возбудить уголовное дело.

— Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении 8 лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса, — заключили в СК.

В Следственном комитете России проведут проверку в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию против российских военных. Призывы к насилию прозвучали в эфире телеканала «Украина 24».

Маргарита Головатенко
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