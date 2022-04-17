МИД России заявил о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах

Россия обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах. Российская сторона отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Проведение очередных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике. Также Корчунов считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на безопасности и доверии в Арктике, пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Дипломат подчеркнул, что Запад не в состоянии обеспечить устойчивое развитие Арктики без России.



В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Он в конце марта утверждал, что ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт НАТО с Россией.



Татьяна Леухина