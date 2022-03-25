Столтенберг: полномасштабного конфликта НАТО с Россией не будет

Ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт НАТО с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Думаю, что вряд ли будет полномасштабная война, но в том числе и потому, что мы ясно продемонстрировали, каковы будут последствия в случае нападения России на НАТО, — приводит ТАСС его слова.

Столтенберг подчеркнул, что альянс продемонстрировал это не только на уровне слов, но и разместив дополнительные подразделения у границ.

Сегодня альянс объявил об усилении восточного крыла альянса. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом НАТО отказывается отправлять войска на Украину.



Столтенберг ранее заметил, что отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними. Альянсу необходимо сохранять взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг.



Татьяна Леухина