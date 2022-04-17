В Татарстане в начале следующей недели сохранится дождливая погода

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике в начале следующей недели сохранится дождливая погода. Вместе с этим на юге и востоке региона местами воздух может прогреться до +16 градусов.

В понедельник, 18 апреля, в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. Во вторник, 19 апреля, ожидается облачная погода, дождь и снег, в том числе мокрый. Ночью температуры могут опуститься ниже ноля градусов — синоптики прогнозируют от -2 до +3. Днем потеплеет до +6..+11 градусов.

В среду, 20 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в Татарстане ожидается от +1 до +6 градусов, дождь и снег, в том числе мокрый. Днем в республике потеплеет до +8..+13 градусов и пройдет небольшой дождь.

Отметим, что сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Казани, выпал снег. В первой половине дня наблюдался небольшой дождь.

Фотографией заснеженной Казани в своем telegram-канале поделился президент Татарстана Рустам Минниханов. На ней видно, что площадь Свободы покрыта снегом.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что сегодня днем и вечером, а также ночью 18 апреля в республике, в том числе и Казани, местами ожидаются сильные дождь и снег. На дорогах снежная каша, а ночью и утром местами в северных районах возможна гололедица.

Татьяна Демина