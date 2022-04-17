Синоптики предупредили жителей Татарстана о гололедице и снежной каше на дорогах

Сегодня в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, и дождь. На дорогах может образоваться снежная каша, местами — гололедица. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике.

Такие погодные условия сохранятся и предстоящей ночью. Татарстанцев призвали по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию между машинами.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Завтра, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. А во вторник, 19 апреля, осадки прекратятся.

Недавно доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в этом месяце за первые несколько дней выпало около 25 мм осадков. Месячная норма составляет 33 мм. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова